Pauwels Sauzen-Bingoal en Eli Iserbyt geven medische update na valpartijen en maken duidelijk wat voornaamste is

Eli Iserbyt is weer een paar valpartijen rijker. Hij en zijn ploeg Pauwels Sauzen-Bingoal laten weten hoe het met hem gesteld is.

Pauwels Sauzen-Bingoal heeft bij Sporza een update gegeven over hoe de veldrijder zich voelt. Het was immers een incidentrijke namiddag in Hamme. De botsing met de een fotograaf zal bijblijven, maar Iserbyt was eerder al eens ten val gekomen. "Na een contact vroeg in de wedstrijd is Eli geraakt aan een van zijn vingers. Die vinger is licht gekneusd en er is een open wonde", laat de ploegdokter weten.

Het wordt dus wel kwestie om te monitoren of die snel kan genezen. "Die wonde is ondertussen verzorgd en zal de komende dagen opgevolgd worden. We gaan bekijken hoe dit de volgende dagen evolueert en de behandeling is ondertussen opgestart." Met de juiste behandeling moet het in principe wel goedkomen. Daar duimt iedereen voor.

Iserbyt heeft geen hechtingen nodig

Eli Iserbyt laat ook zelf nog van zich horen en vertelt hoe de verwonding aanvoelt. "De wonde blijkt na de verzorging niet te diep, waardoor hechten niet nodig is." Het is op zich ook al een positief teken dat dit niet moet gebeuren. Dat is toch weer een hindernis minder op weg naar een volledig herstel voor de Belgische kampioen.

Hij heeft bij die eerste valpartij in Hamme ook wel zijn schouder geraakt. "De schouder voelt wel wat pijnlijk, maar het is gelukkig aan de zijkant. Het sleutelbeen blijft dus ongeschonden." Daarover is er mogelijk toch enige opluchting, want dat is uiteraard het voornaamste. Anders zou de crosser een afwezigheid van enkele weken riskeren.

Iserbyt verwacht geen grote impact

Dat is nu duidelijk helemaal niet het geval. "Het zal nog wel twee dagen lastig zijn, maar ik denk niet dat dit een grote impact zal hebben op de volgende wedstrijden."