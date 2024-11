Bakelants legt de blokkering van de wielermarkt uit en wijst hiervoor naar Van der Poel, Van Aert en Evenepoel

Het valt nog moeilijk te ontkennen, de blokkering van de wielermarkt. Jan Bakelants legt uit wat er aan de hand is.

De oud-wielrenner ontleedt in HLN de bewegingen in het internationale wielrennen. Die zijn eerder beperkt. Het lijkt op een vrij rustige winter zonder grote, spraakmakende transfers. Dat heeft zo zijn redenen. De verklaring moet in de eerste plaats bij bepaalde beslissingen van enkele grote namen gezocht worden, nog voor de markt zich opende.

"Zowel in het klassieke als in het rondewerk hebben de grote tenoren zich voor meerdere jaren vastgekoppeld", doet Bakelants een eerste vaststelling. "Niet alleen aan hun teams, maar ook aan de fietsenconstructeurs. Tadej Pogacar blijft al zeker tot eind 2030 bij UAE. Mathieu van der Poel verlengde tot eind 2028 bij Alpecin-Deceuninck en sloot een historische tienjarendeal met Canyon."

Ook Van Aert en Evenepoel blijven bij hun team

De man die het seizoen domineerde en de beste klassieke renner uit het voorjaar liggen zo al vast. Ook de betere Belgen zijn op post gebleven, als we de huidige hetze rond Van Gils even naar de achtergrond duwen. "Wout van Aert verbond zich tot het einde van zijn carrière met Visma-Lease a Bike. En ook bij Specialized-ambassadeur Remco Evenepoel was het uiteindelijk 'stick to the plan'."

Dat blijft allemaal niet zonder gevolgen. "Het maakt dat de internationale transfermarkt op dit moment wat geblokkeerd zit. De betonnering drijft de spanning eruit en zorgt ervoor dat de meeste bewegingen, op die van Ben O'Connor na, eerder 'gerommel in de marge' zijn." Het komt er voor de topteams aan om zich te versterken in de breedte.

O'Connor de uitzondering op de regel

O'Connor is inderdaad de uitzondering op de regel: de nummer 4 van de Giro en nummer 2 in de Vuelta en op het WK ruilt Decathlon AG2R voor Jayco AlUla.