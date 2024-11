Bakelants niet blind voor enorm groot voordeel dat Van der Poel zijn ploeg bezorgt: "Leuk om broers Roodhooft te zijn"

Het moet leuk werken zijn voor de broers Roodhooft, stelt Jan Bakelants. Mathieu van der Poel zorgt immers voor zo'n groot voordeel dat alles wel in zijn plooi valt bij Alpecin-Deceuninck.

Alpecin-Deceuninck is één van de ploegen die Jan Bakelants bespreekt in Het Laatste Nieuws. "Waar, draai het of keer het hoe je 't wil, de zaken tactisch toch altijd wel een stuk duidelijker liggen - 'alles voor Mathieu'. En iedereen een heldere rol krijgt." Dat maakt dat iedereen uitstekend weet wat zijn taak is en daar ook op kan focussen.

"Van de pure helpers over de 'bliksemafleider' (in Parijs-Roubaix en Milaan-Sanremo) Jasper Philipsen en meesterknecht Gianni Vermeersch, die in dat soort koersen zelf ook ver kan geraken, tot de uitgesproken kopman die het vanaf kilometer 200 doorgaans wel in zijn eentje redt." Wat een luxe om vooral die laatste in je ploeg te hebben.

Geen nood aan vervanging bij team Roodhoofts

Niet enkel omdat het de kans op overwinningen vergroot, maar het is ook goud waard voor de structuur in de ploeg. "Het maakt dat de drang en nood aan vervanging bij hen veel minder aanwezig is. En ze heel kostenefficiënt tewerk kunnen gaan. Leuk om de broers Roodhooft te zijn, denk ik dan." Veel teammanagers zouden graag in hun positie zitten.

De Roodhoofts krijgen ook wel lof van Bakelants voor hun geleverde werk. "Christoph en Philip doen geen zotte dingen. In het spanningsveld tussen Amerikaanse en Europese topsport, namelijk win-versus winstmaximalisatie, streven ze dat tweede principe na. Aan het eind van de avond willen ze bij wijze van spreken ook zelf hebben gegeten en gedronken, zonder dat ze daarbij hun eigen maal hebben opgeofferd."

Duidelijke organisatie bij Alpecin-Deceuninck

Om maar aan te geven: er zit een organisatie en een strategie achter bij alles wat ze doen bij Alpecin-Deceuninck.