Ondanks eigen wil? Van Den Abeele zegt welke keuze Thibau Nys moet maken en wijst naar Van der Poel en Van Aert

Thibau Nys heeft al meermaals verklaard dat hij niet de nieuwe Mathieu van der Poel of Wout van Aert genoemd wil worden. Laat hem maar timmeren aan zijn eigen weg.

Daar is Thibau Nys volop mee bezig. Op zijn 22ste heeft hij al gewonnen in de WorldTour op de weg en is hij tevens Europees kampioen veldrijden. Met zulke adelbrieven laait af en toe de discussie op wat nu de prioriteit van Nys moet zijn. Thibau, opgegroeid in de voetsporen van vader Sven, heeft al laten weten dat hij de cross niet zal lossen.

Thibau Nys blijft het veldrijden diep in zijn hart dragen, zoveel is wel duidelijk. Hij droomt ervan om net als zijn vader garant te kunnen staan voor wekelijks spektakel in de winter en een connectie op te bouwen met de veldritliefhebbers. Dat neemt hiet weg dat de veldrijder van Baloise Trek Lions binnen x aantal jaar zijn seizoen misschien toch anders indeelt.

Veel talent voor de weg bij Thibau Nys

Peter Van Den Abeele, UCI Sports Director, heeft alvast een helder beeld over wat Nys het beste zou kunnen doen. "Je kunt je ook afvragen of Thibau nog een typische crosser is? Dat denk ik zelf niet. Kijk naar wat hij afgelopen seizoen gepresteerd heeft. Het klinkt straf, maar hij moet voor de weg kiezen met al zijn talent", zegt Van Den Abeele bij Sporza.

Van Aert en Van der Poel hebben de voorbije jaren al uitgetekend hoe het mogelijk is om een beperkt aantal veldritten te rijden en die dan te gebruiken in functie van het wegseizoen. "Hij moet misschien het voorbeeld van Van Aert en Van der Poel volgen en moet er dan nog enkele crossen uitpikken", denkt Van Den Abeele ook.

Doelen gekoppeld aan salaris

Op een gegeven moment spelen ook financiële redenen een rol. "Zijn salaris wordt betaald door zijn wegteam en zij hebben andere doelen. Zo is het nu eenmaal."