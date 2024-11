Paul Herygers heeft de goede reden waarom Van der Poel deze winter wel moet en zal crossen

Het is nog steeds afwachten of Mathieu van der Poel deze winter zal crossen. Paul Herygers is overtuigd van wel over de komst van de Nederlander.

Van Wout van Aert weten we al dat hij ergens eind december normaal het veld zal induiken. Van Mathieu van der Poel is echter nog niets geweten. “Duivelsstemmetjes zeggen inderdaad nog steeds dat hij niet komt crossen, maar of dat effectief zo zal zijn?”, zegt commentator Paul Herygers bij Sporza. Al geeft hij een goede reden waarom de Nederlander wel zal crossen. “Hij moet toch eens de koude voelen, vooraleer hij naar de klassiekers afzakt.” Voor de cross op zich is het niet nodig, want de renners die nu in het veld rijden zorgen voor de nodige spankracht. Het publiek kijkt er echter wel naar uit. “Van Aert zal sneller komen dan wij verwachten. Ik vermoed dat Mathieu twee à drie weken later zal instappen.” Herygers is er echter van overtuigd dat de Nederlander niet zal domineren als vorig jaar. “De huidige namen gaan kort komen. Als je zoals Mathieu nog geen cross hebt gereden, en je moet dan meteen beginnen strijden tegen het huidige deelnemersveld…Pas op, hij zal ze wel een lesje leren, maar zoals in het verleden er een minuut van wegrijden, dat denk ik niet.”