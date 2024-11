Mettepenningen zet Roodhooft stevig op zijn plaats na kritiek op Iserbyt en Vanthourenhout

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het botert niet tussen Pauwels Sauzen-Bingoal en Alpecin-Deceuninck. Christoph Roodhooft was kritisch voor Iserbyt en Vanthourenhout, Jurgen Mettepenningen dient hem van antwoord.

Tot twee keer toe hekelde Christoph Roodhooft de tactiek van Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout in de Exact Cross in Kortrijk. Hij hekelde vooral het feit dat Iserbyt en Vanthourenhout de andere renners hinderden.

Iserbyt en Vanthourenhout verdedigden hun tactiek om elkaar te beschermen toen ze aanvielen in Kortrijk. Een dag later in Antwerpen nam ploegmanager Jurgen Mettepenningen het op voor zijn renners.

Mettepenningen zet Roodhooft op zijn plaats

"Ik vind het te belachelijk voor woorden", zei hij bij Sporza. "We zijn een ploeg, rijden als ploeg en proberen te winnen als ploeg. Het is een beetje flauwekul wat Roodhooft zei", was Mettepenningen scherp.

"Ik denk dat Niels Vandeputte (renner van Alpecin-Deceuninck, nvdr.) de juiste analyse maakte en dat er eigenlijk niet veel aan de hand was. Wij hebben de wedstrijd gewoon op een correcte manier gewonnen."

Voor Pauwels Sauzen-Bingoal werd het zelfs een perfect weekend. Iserbyt won ook de eerste manche van de Wereldbeker in Antwerpen, Vanthourenhout werd zowel in Kortrijk als in Antwerpen derde na een moeilijke periode.