Ook een dag later: Christoph Roodhooft opnieuw kritisch voor Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Zaterdag in Kortrijk was Cristoph Roodhooft bijzonder kritisch voor de manier waarop Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout reden. Een dag later staat hij nog altijd die uitspraak.

"Die mannen van Mettepenningen (Iserbyt en Vanthourenhout, nvdr.) hinderen voortdurend de andere renners. Een droevige manier om sport te bedrijven", zei Christoph Roodhooft zaterdag tijdens de Exact Cross in Kortrijk. Wanneer Eli Iserbyt versnelde, hield ploegmakker Vanthourenhout in tweede positie zijn benen stil om onder meer Vandeputte op te houden. Iserbyt pakte uit met dezelfde strategie toen Vanthourenhout probeerde weg te rijden. "Ik zou niet weten op welke manier wij daarbij andere renners hebben gehinderd", verdedigde Michael Vanthourenhout de ploegtactiek. "Het is niet dat we in de remmen hebben geknepen", zei Iserbyt ook nog. Roodhooft herhaalt uitspraak over Iserbyt en Vanthourenhout Een dag later staat Roodhooft nog altijd achter zijn uitspraken. "Ik heb met Mario De Clercq (technisch coördinator bij Pauwels Sauzen-Bingoal, nvdr.) gesproken en toen hij weg ging zei hij dat hij me wel begreep." Roodhooft herhaalde zijn woorden zelfs nog eens. "Er zijn altijd honderd meningen, maar ik blijf wel bij mijn standpunt dat ik het maar matig kan appreciëren", besloot de ploegmanager van Alpecin-Deceuninck.