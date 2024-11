Te veel manches in België? Van Den Spiegel countert kritiek op vernieuwde Wereldbeker

De Wereldbeker is van start gegaan in Antwerpen. Het is de eerste van twaalf manches, waarvan er ook zes in België worden gereden. Daar komt ook opnieuw kritiek op.

De Wereldbeker zit dit jaar in een iets ander jasje. De Amerikaanse trip is na zo'n tien jaar geschrapt en ook de kalender is aangepast. De twaalf manches worden op zo'n twee maanden afgewerkt, op twee maanden tijd. Met Antwerpen, Namen, Zonhoven, Gavere, Dendermonde en Maasmechelen worden nog altijd zes van de twaalf manches in België afgewerkt. De internationalisering lijkt zo toch weer uit te blijven in de Wereldbeker. Nochtans is er volgens Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics, is er wel veel interesse van nieuwe bestemmingen. En die nieuwe bestemmingen zullen de komende jaren ook aangedaan worden. Van Den Spiegel over vele Belgische manches in Wereldbeker De kritiek op de vele Belgische manches countert Van Den Spiegel dan weer. "Het is dubbel. Als je te ver van België gaat, is het logistiek moeilijk, is de kritiek. Maar als je hier blijft, wordt gezegd dat het teveel België is", zegt Van Den Spiegel bij Sporza. Volgens de CEO van Flanders Classics is het een dunne koord waar zij op moeten balanceren. Dat evenwicht met de Belgische manches proberen ze de komende jaren dan ook te vinden de komende jaren.