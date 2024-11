Wordt dominantie van Tadej Pogacar in 2025 doorbroken? "Dat mogen we ook niet vergeten"

Tadej Pogacar was bijzonder dominant dit jaar met maar met liefst 25 zeges. Kan de Sloveen dat nog eens herhalen in 2025?

Met zeges in onder meer de Strade Bianche, Luik-Bastenaken-Luik, zes ritten en het eindklassement in de Giro en de Tour, het WK in Zürich, de GP Montréal en de Ronde van Lombardije was Pogacar in 2024 de grote slokop.

Er komt dan ook kritiek op het feit dat de Sloveen misschien wel te dominant is, maar daar gaat ex-renner Erik Breukink niet mee akkoord. "De wielersport heeft grote kampioenen nodig en dat is Pogacar", zegt hij bij Wieler Revue.

Hele jaar geen tegenslag voor Pogacar

Breukink geeft toe dat sommige wedstrijden niet spannend genoeg waren door de dominantie van Pogacar, maar stelt ook dat de Sloveen een uitzonderlijk jaar kende. Hij is het hele jaar niet gevallen of ziek geweest.

De Nederlander gelooft dan ook niet dat Pogacar in 2025 zijn uitzonderlijke jaar nog eens kan herhalen. "De afgelopen twee jaar heeft hij de Tour ook verloren van Vingegaard. Dat mogen we ook niet vergeten, hè."

En Vingegaard was wel zwaar gevallen in de Ronde van het Baskenland en moest zich heel snel klaarstomen voor de Tour. De Deen eindigde tweede in de Tour op iets meer dan 6 minuten van Pogacar.