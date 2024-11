Alpecin-Deceuninck maakt Belg dubbel zo goed: "Ik rijd met beste renners van de wereld, zoals Mathieu van der Poel"

Ze hebben bij Alpecin-Deceuninck de laatste jaren knap werk geleverd. Met Mathieu van der Poel winnen ze grote koersen. Tussendoor maken ze ook andere renners beter.

Het verhaal van Edward Planckaert, in 2021 overgekomen van Sport Vlaanderen-Baloise, is daar een mooi bewijs van. Planckaert maakte deel uit van de selectie die dit jaar voor Alpecin-Deceuninck aan het feest was in Parijs-Roubaix. "Het was voor mij een dag waarop alles op z’n plek viel", herinnert Planckaert zich in een gesprek met Wieler Revue.

De conditie, het vertrouwen én het koersverloop zat prima. "Ik zou niet zeggen dat het mijn allerbeste dag op de fiets ooit was, maar het viel gewoon allemaal goed. Ik ben dubbel zo goed geworden sinds ik voor Alpecin-Deceuninck rijd", zegt Planckaert zelf. "Ik ontwikkel me niet alleen, maar ik rijd ook met de beste renners van de wereld, zoals Mathieu en Jasper Philipsen."

Van der Poel en Philipsen doen rest boven zich uitstijgen

Hun aanwezigheid heeft een effect op de hele groep. "Eerlijk is eerlijk: het werkt gewoon als je met zulke toppers rijdt. Als je zulke renners in de ploeg hebt, steekt de rest boven zichzelf uit." Tegen Van der Poel was alleszins niemand opgewassen in Parijs-Roubaix. "Iedereen wist dat Mathieu ergens zou gaan versnellen op een strook."

Zo geschiedde het ook. "Ik zag die demarrage op Orchies na afloop terug en dacht: fenomenaal, hiervan kun je enkel genieten. Het laatste wat ik hoorde was dat Mathieu dertig seconden voor lag, maar dat was al krakend en met ruis op de verbinding." Planckaert maakte er samen met Timo Kielich een punt van om zeker uit te rijden.

Tweede plek Philipsen pas laat opgemerkt

"Na de finish wisten we pas dat we ook tweede waren geworden, terwijl we pas bij het opdraaien van de piste zagen dat Mathieu had gewonnen. Ja, dat is gek, maar je bent toch ook bezig om je eigen koers af te ronden. In Parijs-Roubaix moet je geconcentreerd blijven", besluit Planckaert.