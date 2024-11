'Nieuwe' concurrent heeft stevige waarschuwing in petto: "Van der Poel, Van Aert, Evenepoel: het zijn fenomenen"

Van der Poel, Van Aert en ook Evenepoel: ze hebben ieder hun eigen kenmerken, maar kunnen toch in elkaars vaarwater komen. En dus ook in dat van Filippo Ganna.

De Italiaan heeft immers besloten om zich nog meer toe te leggen op de weg, want nu speelt het baanwielrennen ook nog een belangrijke rol in zijn carrière. Ganna staat uiteraard bekend als tijdritspecialist, maar zou zich ook meer focussen op de koersen in lijn. Dan komen dus ook de klassiekers uit het wegwielrennen in beeld.

Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix lijken de belangrijkste eendagskoersen die het meest op zijn lijf geschreven zijn. La Gazzetta dello Sport polste bij hem welke van die wedstrijden hij het liefst op zijn erelijst zet. "Kunnen kiezen welke koers je wilt winnen, Milaan-Sanremo of Parijs-Roubaix? Dit is niet het moment om te kiezen, het is het moment om te winnen."

Ganna wil zo veel mogelijk triomfen

Dat is pas gesproken. Het verlangen overheerst bij Ganna om de smaak van de overwinning te proeven, in welke koers dan ook. "Dit wordt het doel voor volgend seizoen, om zoveel mogelijk te triomferen." Desondanks is het aannemelijk dat de meeste aandacht in 2025 bij Sanremo en Roubaix zullen liggen, toch? "Jazeker", bevestigt Ganna.

De renner van INEOS Grenadiers beseft dat de tegenstand niet min zal zijn. "Ik zal altijd fenomenen tegenover mij hebben. Pogacar, Van der Poel, Van Aert, Evenepoel: dat is wat ze zijn, fenomenen. Het wordt dus een gevecht tussen titanen." Ganna heeft veel respect voor die grote namen, maar verstuurt ook een waarschuwing.

Ganna zeker dat hij progressie heeft gemaakt

"Het goede is dat ik weet dat ik vooruitgang heb geboekt, ongeacht eventuele successen of nederlagen. De waarden die ik haal, liegen er niet om."