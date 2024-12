🎥 Daar is 'eekhoorn' opnieuw? Nederlandse ploeggenote deelt unieke beelden van zingende Wout van Aert

Wout van Aert die op het podium de rol van Eekhoorn vervulde: het maakte wat los bij de mensen los. De voorbije maand is er veel te doen geweest over zijn episode in The Masked Singer. De sterke man van Visma - Lease a Bike zingt duidelijk heel graag.

Wout van Aert werd vrij snel ontdekt eind oktober. Wout van Aert werd uiteindelijk in The Masked Singer onthuld als Eekhoorn. De overgrote meerderheid van de mensen die naar het programma op VTM kijken wisten dat hij het was.

Wout van Aert is ook gekend voor zijn vele tweede plaatsen, in heel wat gevallen na Mathieu van der Poel. In die optiek zou ook de songkeuze passen: Song 2 van Blur.

Zingen zonder masker

“Ik had er wel zin in en was toch ook tegelijkertijd wat bang, het was een once in a lifetime experience”, aldus Van Aert bij VTM. “Toen ze me zeiden dat ik een eekhoorn zou zijn, had ik een schattig pluche beertje en geen latexpak verwacht”, klonk het toen.

Nu blijkt dat de Belgische topkampioen zijn passage niet zomaar is gepasseerd. Ook op een feestje van VIsma - Lease a Bike moest hij optreden - wel zonder masker.

Hij bracht er hetzelfde nummer en maakte daarmee heel wat los bij de aanwezigen. Een en ander werd gefilmd door Riejanne Markus, die het op haar instagram deelde in het overzicht van november.