Average Rob onthult nieuw concept én de eerste deelnemers van de 'Turbo Cross' in Diegem

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De eerste editie van de Turbo Cross in Diegem was vorig jaar erg geslaagd. Dit jaar komt er dan ook een tweede editie, maar die zit iets anders in elkaar.

Vorig jaar pakten Average Rob en Arno The Kid uit met de 'Turbo Cross' in Diegem. Met enkele bekende vrienden en kennissen legden ze twee ronden af van het parcours, ex-bondscoach Sven Vanthourenhout was de beste. Zo'n 400.000 mensen volgden de 'Turbo Cross' via een livestream, waardoor die soms wegviel. Door het grote succes komt er dit jaar dan ook een nieuwe editie in Diegem, dit keer op 30 december. En met een nieuw concept. Nieuw concept en eerste namen "We willen naar 40 deelnemers: 20 mannen en 20 vrouwen die elkaar afwisselen en elk een rondje rijden. Een met extra obstakels die echt Turbo Cross ademen", zegt Average Rob bij Sporza. Vorig jaar namen er geen vrouwen deel. Wat die extra obstakels inhouden, wil hij nog niet verklappen. Maar Average Rob belooft alleszins wel "meer chaos, meer turbo!" Maar het wordt vooral opnieuw entertainment tussen de wedstrijd van de vrouwen en de mannen. Naast zichzelf en zijn broer Arno The Kid kon Average Rob ook al enkele namen onthullen die aan de 'Turbo Cross' zullen deelnemen. Acid, vorig jaar laatste, Nederlander EnzoKnol, Elodie Gabias en VRT-presentatrice Linde Merckpoel staan aan de start. TURBO CROSS KEERT TERUG!!! 🚀😤

30 DECEMBER — Diegem Crosshttps://t.co/M5n1Iy3LZG pic.twitter.com/P9kUshcvdB — Average Rob (@AverageRob) December 2, 2024