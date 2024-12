En of we hier op gewacht hebben! Hier is de veldritkalender van Wout van Aert

Zien we binnenkort opnieuw een juichende Wout van Aert in de cross? Zijn veldritkalender is alvast eindelijk bekend.

Al maandenlang is het uitkijken naar de aankondiging van de veldritten waar 'De Grote Twee' aan zullen meedoen. Dat heeft er ook mee te maken dat het niet helemaal zeker was of Van Aert en Van der Poel wel überhaupt zouden crossen deze winter. Van Aert is de eerste van de twee om te bevestigen dat hij gaat crossen en om bekend te maken waar hij in actie komt.

Zijn ploeg Visma-Lease a Bike heeft zijn veldritkalender bekendgemaakt. "Jullie hebben hier allemaal op gewacht", zo begint de Nederlandse wielerformatie de mededeling. En of we dat gedaan hebben! Wout van Aert kiest voorlopig voor een beperkt veldritprogramma, met twee veldritten in 2024 en vier veldritten in 2025. Daar zitten geen kampioenschappen bij.

Beperkt veldritprogramma voor Van Aert

Als het hierbij blijft, is dit het meest beperkte veldritprogramma van Van Aert in jaren. De bij valpartijen opgelopen blessures zijn natuurlijk een deel van de verklaring waarom Van Aert zo weinig crossen zal rijden. We zijn al lang blij dat ze hem bij zijn ploeg fit genoeg achten om te crossen en hij het veldrijden niet links laat liggen.

⏱️ You've all been waiting for this ...



Here's Wout cyclocross calendar pic.twitter.com/fDRBqj1hYr — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) December 6, 2024

Van Aert zal op 23 december 2024 zijn intrede maken in het veldritseizoen op de Zilvermeercross in Mol. Vier dagen later kan hij ook bewonderd worden in Loenhout. Kort na de jaarwisseling crosst hij voor het eerst twee dagen na elkaar. Op 4 januari wordt hij verwacht in Gullegem, op 5 januari is hij dan weer van de partij in Dendermonde.

Van Aert sluit in principe af in Maasmechelen

De veldrit in Benidorm van 19 januari kan hij wellicht koppelen aan een stage op de weg. Op 25 januari 2025 staat dan ook nog de veldrit in Maasmechelen op zijn programma.