Opvallend nieuws in Nederland: Mathieu van der Poel is er al langer mee vertrouwd en zal zeker zijn goedkeuring geven

Er is opvallend nieuws te rapen in Nederland. Mathieu van der Poel zal nu altijd op dezelfde kledijpartner kunnen rekenen.

Dit komt omdat Kalas, de kledijpartner van Alpecin-Deceuninck, nu ook een akkoord gesloten heeft met de Nederlandse wielerbond KNWU. Van der Poel draagt doorheen het jaar dus reeds de kledij van het Tsjechische merk. Als hij meedoet aan een EK of WK wielrennen, zal dat voortaan dus nog altijd het geval zijn en hoeft hij niet te veranderen van kledijleverancier.

"We zijn enthousiast over de samenwerking met de KNWU en vastbesloten om met onze expertise op het gebied van fietskleding de nationale selecties te versterken", zegt Josef Filip, de CEO van Kalas Sportswear. "Deze samenwerking biedt ons de kans om samen te werken met een van de best presterende wielerfederaties in de wereld."

Ervaring bij Alpecin-Deceuninck en andere federaties

Ze zijn bij Kalas dus niet aan hun proefstuk toe. "Onze ervaring met soortgelijke samenwerkingen, zoals met het UCI WorldTeam Alpecin-Deceuninck en de Tsjechische wielerbond, evenals onze rol als officiële leverancier van het Great Britain Cycling Team in de afgelopen acht jaar, maakt ons trots om de KNWU aan deze indrukwekkende lijst van partners toe te voegen."

Mooi dus dat hij ook zelf verwijst naar het partnership met de ploeg van Van der Poel en de broers Roodhooft. Er zijn volgens Filip wel redenen waarom Kalas en de KNWU elkaar gevonden hebben. "We delen een passie voor innovatie en het leveren van topprestaties, terwijl we de best mogelijke service bieden aan alle renners en leden."

Nieuwe kledijleverancier voor KNWU

Kalas vervangt AGU. Tot op heden had de Nederlandse bond met dit kledijmerk een akkoord, maar aan die samenwerking komt dus een einde.