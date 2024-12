Wout van Aert laat van zich horen over zijn kortste veldritprogramma ooit en doet dat met een emotioneel betoog

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert geeft ook zelf een woordje uitleg bij zijn kortste veldritprogramma ooit. Het wordt geen veldritseizoen zoals we dat van hem gewend zijn.

Er zijn wel een aantal heldere redenen die aan de basis van die keuze liggen. Van Aert kon het toch niet over zijn hart krijgen om het veldritseizoen helemaal te laten liggen. "Veldrijden blijft mijn eerste liefde, en daarom keer ik iedere winter graag terug naar de cross. Deze winter hebben we gekozen voor een compact programma van zes wedstrijden die goed in mijn trainingsschema passen."

Van Aert laat er geen twijfel over bestaan dat enkel zijn liefde voor het veldrijden hem ertoe noopt om toch enkele crossen op zijn agenda te zetten. "Het wordt een crossseizoen waarin ik start uit pure liefde voor de sport, maar met bescheiden ambities. Na mijn val in de Vuelta en de blessure aan mijn knie is het essentieel om de tijd die ik heb optimaal te benutten ter voorbereiding op het wegseizoen."

Comeback van Van Aert in Mol

Dat kan dus wel degelijk nog gecombineerd worden met het veld. "Een paar veldritten passen daar goed bij, maar het programma is bewust beperkter dan voorgaande jaren." Dat programma bestaat uit de veldritten van Mol, Loenhout, Gullegem, Dendermonde, Benidorm en Maasmechelen. De rentrée is dus voor Mol op 23 december.

"Dat wordt het eerste moment om naartoe te werken, maar mijn hoogste niveau zal daar zeker nog niet bereikt zijn", maakt Wout van Aert zich geen illusies. Meer dan waarschijnlijk zal hij zijn niveau wel optrekken tijdens het trainingskamp van Visma-Lease a Bike. Dat moet hem toelaten om ook in het crosseizoen sterk te eindigen.

Van Aert kijkt uit naar hereniging met fans

"Na die stage staan er met Benidorm en Maasmechelen nog twee mooie crossen op de kalender, waarin ik conditioneel verder zal zijn. Ik ben ontzettend blij om weer in het veld te staan en kijk ernaar uit om de fans opnieuw te ontmoeten."