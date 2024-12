Zal Evenepoel moeten afrekenen met kritiek na nieuwe val? "Mensen gaan dat zeker zeggen"

Remco Evenepoel moet voor de tweede keer dit jaar revalideren. Zelfs voor een mentaal sterk iemand als Evenepoel kan dat moeilijk worden.

Op 4 april de Ronde van het Baskenland was Remco Evenepoel een van de slachtoffers van de zware valpartij. Evenepoel brak aan zijn rechterkant zijn sleutelbeen en zijn schouderblad en stond voor een stevige revalidatie.

Het werd voor Evenepoel een race tegen de klok, maar hij maakte twee maanden later zijn rentree in de Dauphiné. Daarna trok Evenepoel naar de Tour, waar hij derde werd. Op de Spelen oogste Evenepoel ook stevig.

Wordt nieuwe revalidatie mentaal probleem voor Evenepoel?

Nu moet Evenepoel dus weer revalideren, amper acht maanden na zijn valpartij in de Ronde van het Baskenland. Evenepoel draaide al snel de knop om, maar Jurgen Van den Broeck ziet toch mogelijk mentaal een probleem.

"'Waarom ik weer?' zal zeker door zijn hoofd gaan. Het is nooit leuk om te vallen en zeker niet als het je bijna jaarlijks overkomt. En ook al kon hij er zelf niets aan doen, toch gaan er weer mensen zeggen dat hij altijd valt", zegt Van den Broeck bij Het Nieuwsblad.

"Maar Remco lijkt me mentaal een sterke kerel en zal wel beseffen dat hij niet in de fout is gegaan", denkt Van den Broeck ook. Dat Evenepoel zijn blessures ook nu opliep en niet weer in april, maakt het wellicht ook makkelijker om te aanvaarden.