De knop was snel omgedraaid: Remco Evenepoel onthult hoe hij nieuwe tegenslag kan relativeren

Remco Evenepoel moet opnieuw revalideren na een zware valpartij op training. Toch kan de olympische kampioen snel de knop omdraaien en zich volop focussen op zijn revalidatie.

Dinsdag begon Remco Evenepoel echt aan zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen. Hij had al wat gelopen en gefietst, maar zou nu opnieuw goed gestructureerd beginnen trainen. Maar na een kwartier was het al voorbij.

Evenepoel moet zijn planning weer volledig omgooien. De ploegstage in december zal hij zeker missen, wellicht ook de tweede stage in januari. Ook zijn debuut op 1 maart in de Faun-Ardèche Classic zal niet lukken.

Evenepoel draait snel de knop om

Toch is het opvallend hoe Evenepoel al opnieuw de knop heeft omgedraaid. Op Instagram reageerde Evenepoel daags na zijn operatie al met "de comeback begint nu". Bij VTM Nieuws gaf Evenepoel nog wat meer uitleg.

"Ik trek mij vooral op aan het feit dat het nu gebeurd is en niet in april, want dan zou de Tour halen heel moeilijk zijn." Evenepoel moet zich nu een maand kalm houden om zijn schouder zo veel mogelijk te laten herstellen.

"De ervaring uit het verleden leert me dat ik niet moet panikeren over de snelheid waarmee ik terug in vorm kan geraken. Hoe rustiger ik me nu houd, hoe beter mijn herstel en comeback zal verlopen. Elk puzzelstukje wordt belangrijk de komende maand."