Eli Iserbyt en Laurens Sweeck aangenaam verrast, maar vrezen ook: "Kan alles veranderen"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Zondag staat in Sardinië de derde manche van de Wereldbeker op het programma. Eli Iserbyt en Laurens Sweeck verkenden het parcours al eens.

De Wereldbeker trekt dit seizoen niet meer naar de sneeuw van Val di Sole, maar wel naar Sardinië. Het lokale toerismebureau hoopt een Italiaanse versie van Benidorm te zijn, maar dat zal dan toch niet voor dit jaar zijn.

Er wordt zondag namelijk regen en een stevige wind verwacht tijdens de cross. Geen ideale omstandigheden dus, maar daar zullen de crossers zich wellicht weinig van aantrekken. Iserbyt en Sweeck verkenden het parcours al eens.

Iserbyt en Sweeck over parcours in Sardinië

"Ik verwacht een snelle en technische cross. De zandstroken zijn niet heel lang, dus dat is mijn voordeel", zegt Iserbyt. De eerste vijf tot zes renners zullen dicht bij elkaar blijven denk ik, maar ik ga de omloop nog eens goed bestuderen."

"Het is mijn eerste keer in Sardinië, maar het is altijd leuk om op nieuwe locaties te komen." Dat zegt ook Laurens Sweeck. "Ik vind het heel tof om op ongewone locaties te komen en ben benieuwd naar het publiek."

"Het parcours ziet er goed uit, maar eerlijk gezegd weet ik nog niet precies wat ik moet verwachten van de cross. Normaliter kan ik goed overweg met zand, maar het slechte weer kan alles veranderen. We gaan het dus wel zien."