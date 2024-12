Sven Vanthourenhout weet dat Wout van Aert niet wil dat bepaalde filmpjes het daglicht zien: "Dat was een risico"

Sven Vanthourenhout hoeft niet langer 'coach' genoemd te worden, maar heeft lang met Wout van Aert samengewerkt. Hun samenwerking dateert van in de eerste dagen dat Sven Vanthourenhout bondscoach veldrijden was.

In aanloop naar het WK veldrijden van 2018 organiseerde Sven Vanthourenhout toen een teambuilding op de Cauberg. Daar mocht hij over uit de biecht klappen in Stamcafé Koers, de podcast van Het Nieuwsblad. Ene Wout van Aert was toen ook aanwezig. "Jawel, jawel. En Tim Merlier, Quinten Hermans, Daan Soete: noem maar op. De vrouwen waren ook uitgenodigd. Dat was in mijn eerste jaar als bondscoach."

Vanthourenhout laste toen onder andere een quiz met verkleedpraktijken in. Dat moet tot hilarische toestanden geleid hebben. "Dat was een riscio, dat geef ik toe. Dat kan allen kanten uit, hé. Ze konden zeggen: wat gaat die clown hier met ons doen, die ballon gaat niet op. Achteraf bekeken was dat wel een succes en de start van een heel mooi verhaal."

Van Aert zoals in The Masked Singer

Van Wout van Aert weten we ondertussen wel dat hij al eens graag in een pak kruipt. "Da's duidelijk, ja. Ik had dat natuurlijk niet verkocht als een carnavaloptreden. De essentie is dat het bijdraagt tot het teamgebeuren. Er waren trainingen geweest. Dat was niet alleen om hen als team te laten functioneren, maar op die manier leerden ze ook mij en de staf kennen."

Vanthourenhout keek er dan wel op toe dat die quiz een leuk gebeuren werd. "Om de zoveel vragen, was er dan wel eens een doe-vraag of een stop-de-band-ronde. Het is niet bij die ene teambuilding gebleven. Daarna hebben we nog zo van die zaken gedaan." Al die teambuildings moeten zeker - voor sommigen - beschamend materiaal hebben opgeleverd.

Beelden van befaamde teambuildings bestaan

"Er zullen zeker nog beelden van bestaan", lacht Vanthourenhout. "Er zijn zeker nog renners die filmpjes en foto's op hun smartphone staan hebben. Van renners à la Gianni Vermeersch, Tim Merlier, Quinten Hermans, Wout van Aert, Michael Vanthourenhout en Toon Aerts zijn er beelden die ze vandaag liever niet terugzien of toch liever intern willen houden."