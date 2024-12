Wat een tegenslag! Sven Nys zal achteraf de rekening moeten maken en de kans is groot dat die niet fraai zal zijn

Ook Sven Nys ontsnapt er niet aan. Net als voor andere teammanagers is het voor hem een tegenslag van formaat dat de Wereldbekercross in Sardinië niet kan doorgaan.

De teammanager van Baloise Trek Lions kan de beslissing om vandaag niet te crossen in Italië enkel maar aanvaarden. Het zou ook onverantwoord zijn om bij zo'n felle rukwinden aan veldrijden te doen. "Dat gaat niet. De wind blaast zo erg dat de renners van hun fiets zouden waaien", schetst hij de omstandigheden bij VTM Nieuws. "Er is nergens beschutting."

Meestal is het dan ook zo dat vaak objecten langs de rand van het parcours een gevaar vormen. Dat is nu eigenlijk niet het geval. "Er kan weinig wegvliegen, maar de renners kunnen gewoon niet op hun fiets blijven. Dan houdt het op, hé. Je kunt niet anders dan af te gelasten. Ik zou niet willen dat er ongelukken gebeuren." Dat wil niemand.

Slechte zaak voor Lucinda Brand

Op sportief vlak is dit wel een serieuze streep door de rekening, met name voor zijn kopvrouw. "Dit heeft een hele grote impact. Lucinda Brand kon haar klassement hier voor een heel groot stuk veiligstellen. Het zou zomaar kunnen dat ze daardoor de Wereldbeker verliest." Daarnaast zijn er renners die alles in deze periode op Sardinië zetten. "Er zijn mensen die drie weken onderweg zijn om hier te komen crossen."

Als die veldrit dan niet doorgaat, is het natuurlijk niet fijn. "Dat is allemaal zonde, maar de veiligheid gaat boven alles. Het is al moeilijk om recht te blijven staan. We gaan het erbij moeten nemen." Naast de sportieve impact zal het ook kijken worden naar het financiële plaatje. "Dit kost heel veel geld. De gevolgen zullen pas achteraf duidelijk worden."

Veiligheid gaat boven alles

Er zal dus eens goed gerekend moeten worden. Dat is de veiligheid van iedereen ook wel waard. "We hopen straks allemaal veilig op het vliegtuig of de boot te zitten."