José De Cauwer valt met grote verbazing van zijn stoel: "Veel gebeurd, denk aan verhalen over vertrek Evenepoel"

Zelfs José De Cauwer kan nog met verbazing van zijn stoel vallen. De voormalige bondscoach had geen enkel idee dat Patrick Lefevere, de 'godfather' van de koers, er eind dit jaar mee zou ophouden.

Na de bekendmaking van dat nieuws staat De Cauwer versteld, geeft hij bij Sporza toe. "Zeker omdat ik hem zo'n uurtje eerder nog aan de lijn had", lacht De Cauwer. "Over iets totaal anders, maar hij repte met geen woord over zijn aanstaande afscheid. 'Jij bent een mooie', heb ik hem daarna nog met een knipoog gestuurd. Samen met felicitaties voor alles wat hij verwezenlijkt heeft."

Het wordt een huzarenstuk om hem te vervangen. "Het wordt niet makkelijk voor zijn opvolger om die erfenis te dragen. Volgens mij was iedereen trouwens verrast door het nieuws. Jurgen Foré kwam er een tijdje geleden bij, maar ik dacht dat dat vooral was om de job van Patrick te verlichten. Ik dacht dat zijn inloopperiode langer zou geweest zijn."

Bewogen laatste jaren voor Lefevere

Dat blijkt dus niet het geval. Het is geen geheim dat Lefevere op zijn 69ste nadacht over zijn afscheid. "De voorbije jaren is er dan ook veel gebeurd. Denk aan de verhalen over een mogelijk vertrek van Remco Evenepoel en de eventuele fusie met Jumbo-Visma." Het is onduidelijk of zulke zaken ook een rol hebben gespeeld in de beslissing van Lefevere.

De aftredende CEO moet zich volgens De Cauwer wel geen zorgen maken. Soudal Quick-Step heeft qua structuur de laatste jaren nog vooruitgang geboekt. "Het materiaal was altijd top, maar op vlak van voeding en training gebeurde er een inhaalbeweging." Het is sowieso nu wel heel anders werken. "Nu heb je voor elke specialiteit iemand, maar Lefevere was iemand die jarenlang alles zelf deed."

De Cauwer noemt Lefevere echte strijder

De Cauwer kan weinig Belgen bedenken met een grotere verdienste in de koers dan Lefevere. "Patrick was een echte strijder, een zakenman die ik altijd vergeleek met een West-Vlaamse autoverkoper. Als je hem je wagen probeerde te verkopen, was er volgens hem niks goed aan. Maar als hij hetzelfde exemplaar weer doorverkocht, was het de beste auto van de hele wereld", lacht De Cauwer.