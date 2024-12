Vervecken teleurgesteld door Van der Poel en Van Aert: "Moeten we respecteren"

Vorig jaar kon de cross in Herentals nog rekenen op Mathieu van der Poel op de startlijst. Dit jaar moet Vervecken het doen zonder de wereldkampioen én Wout van Aert.

Na zo'n twee weken is er opnieuw een cross in België, zaterdag staat in Herentals de vierde manche van de X2O Badkamers Trofee op het programma. Al zal dat dus zonder Wout van Aert of Mathieu van der Poel zijn.

Vooral de afwezigheid van Wout van Aert, die in Herentals woont, vindt Erwin Vervecken van organisator Golazo jammer. Begin januari 2023 stond Van Aert voor het laatst aan de start in Herentals en werd toen tweede na Mathieu van der Poel.

Toch begrijpt Vervecken de afwezigheid van Van Aert en Van der Poel. "Beide heren hebben grotere doelen en die moeten we respecteren. Ondanks hun afwezigheid is er best veel belangstelling, zowel van publiek als vips", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Boekt Aerts eerste zege sinds comeback?

Herentals kan dan ook rekenen op een mooie startlijst met onder meer Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout, Niels Vandeputte en Toon Aerts. Die laatste woont in Rijkevorsel, op amper zo'n 25 kilometer van Herentals.

"Veel liefhebbers kijken uit naar zijn eerste zege sinds zijn comeback. Wie weet kan hij die in Herentals in de wacht slepen." Al maakt het voor Vervecken niet echt veel uit wie uiteindelijk met de zege aan de haal gaat.