Analist heeft iets te zeggen over Wout van Aert en Visma - Lease a Bike en schuwt de stevige woorden niet

Visma - Lease a Bike maakte heel wat indruk in Dwars door Vlaanderen. In de sprint liep het mis, waardoor Powless uiteindelijk won. Maar met plekken 2, 3 én 4 is er wel beterschap merkbaar bij Wout van Aert & co.

"Belangrijker dan de afloop is de ploegpresentatie, en die was wel héél sterk. Wat niet betekent dat ze het in de laatste kilometers helemaal fout doen. EF leest de Vlaamse kranten ook", stak Marc Sergeant van wal in zijn analyse voor Het Nieuwsblad.

Hoopvolle prestatie

Visma - Lease a Bike had het anders moeten aanpakken volgens hem om zekerder te zijn van de overwinning in Dwars door Vlaanderen. Maar het team zal er de slaap volgens hem ook niet voor laten.

"Visma koerst eindelijk weer op zijn Jumbo's. Dominant, vol zelfvertrouwen, uitgaand van de eigen kracht. Dat zal hen hoop geven. Hun plan werkt nog altijd, zij het met vertraging. Vroeger kwamen ze terug van hoogtestage en stonden ze er onmiddellijk."

De beste van Aert?

"Nu hebben hun renners duidelijk een paar dagen nodig. Wat ook geen schande is: Van Aert, Benoot, ze zijn nog niet oud, maar worden wel ouder. Dat zal Visma in de toekomst moeten incalculeren", aldus nog Sergeant.

Volgens de 'koersprofessor' is het verder wel zo dat een Wout van Aert in topvorm de sprint van Powless nooit had verloren. Maar er is individueel én per ploeg beterschap - dat moet dus hoop geven richting Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.