Van den Spiegel wil er niet van weten wat Van Aert en Van der Poel betreft: "Echt niet"

Wout van Aert en Mathieu van der Poel hebben eindelijk hun crossprogramma bekendgemaakt, met daarin ook enkele manches van de Wereldbeker. Organisator Flanders Classics is tevreden.

De Wereldbeker is dit weekend toe aan zijn vierde manche van het seizoen in Namen, de derde manche in Sardinië werd wel afgelast door stormweer. Al is het vooral uitkijken naar de manche in Zonhoven, waar Mathieu van der Poel aan de start staat.

De wereldkampioen rijdt met Zonhoven, Gavere, Besançon, Dendermonde, Maasmechelen en Hoogerheide zes manches van de Wereldbeker. Wout van Aert komt in Dendermonde, Benidorm en Maasmechelen aan de start.

Van den Spiegel over Van der Poel en Van Aert

Flanders Classics, dat de Wereldbeker organiseert, is tevreden. "Zeer tevreden. Mathieu rijdt quasi alles in de kerstperiode. Wout rijdt amper zes crossen, omdat hij door die knieblessure later competitief was", zegt CEO Tomas Van Den Spiegel bij HLN.

Maar Van Den Spiegel benadrukt wel dat hij niet bezig is met het programma van de renners. Toch is de verschuiving van de Wereldbeker naar november, december en januari om Van der Poel en Van Aert meer aan de start te krijgen niet helemaal gelukt.

Maar Van Den Spiegel ontkent dat. "De hervorming van de Wereldbeker was echt niet louter om Wout en Mathieu te paaien. Dat gaat over Mathieu en Wout, maar ook over elke multigetalenteerde crosser (man en vrouw) die weg, gravel en cross combineert."