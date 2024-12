Vandeputte kondigt missie aan in crossen met Wout en ploegmaat Mathieu, Iserbyt trekt nu al glasheldere conclusie

Het hele veldritland doet zijn zegje over de nakende rentrée van Van der Poel en Van Aert. Vandeputte en Iserbyt hebben ook zo hun kijk op de zaken.

Sporza vroeg aan hen beiden of ze ook de comeback van Van Aert en Van der Poel in het achterhoofd hebben zitten. "Dat valt wel mee. Ik vind het mooi dat ze allebei gaan crossen. Ze horen thuis in de cross, hier zijn ze groot geworden. Ik vind het altijd mooi om die mannen bezig te zien", kijkt Vandeputte er naar uit. Voor de crosser van Alpecin-Deceuninck is Van der Poel natuurlijk een ploegmaat.

Al koersen Van der Poel en Van Aert uiteraard vooral om zelf te winnen. "Dat maakt het voor de echte crossers die een heel seizoen rijden iets moeilijker om in de prijzen te rijden. Dat gaan we er moeten bijnemen en we gaan proberen om er zo dicht mogelijk bij aan te sluiten. Het wordt iets moeilijker, maar ik zie het ook als een uitdaging om te proberen zoals vorig seizoen met beiden eens op het podium te staan."

Iserbyt richt zich op korte termijn

Ook Eli Iserbyt geeft aan dat Van der Poel en Van Aert minder een thema vormen onder de crossers dan in de media. "Dat is iets minder bij ons, maar we kennen hun kalender nu en weten dat het in die wedstrijden des te moeilijker wordt om voor de overwinning te rijden. De afspraken die nu komen, worden heel belangrijk." Kortom: Iserbyt wil nog zoveel mogelijk winnen voor die andere twee erbij komen.

Een logische redenering die vooral gebaseerd is op de veldritplannen van Van der Poel, die aanzienlijk meer veldritten rijdt dan Van Aert. "Wout rijdt een heel beperkt programma, maar Mathieu rijdt veel crossen in de kerstperiode en dat zal op een hoog niveau zijn. We moeten vooral kijken naar zijn programma. Dat bestaat uit een mooi aantal crossen in de kerstperiode."

Invloed Mathieu en Wout op andere crossers

Het is wellicht de boodschap voor de meeste pure crossers: nog zoveel mogelijk meepakken voor Van der Poel en Van Aert hun winstkansen beïnvloeden.