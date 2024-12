Volgen ook Evenepoel, Pogacar en Vingegaard? Primoz Roglic neemt hele belangrijke beslissing voor 2025

Belangrijk nieuws van één de beste vier klassementsmannen. Primoz Roglic gaat twee grote ronden rijden in 2025: de Giro en de Tour.

Het is al langer bekend dat Roglic overwoog om zowel in de Giro als de Tour aan de start te komen. Op de mediadag van Red Bull-BORA-hansgrohe is aan de pers meegedeeld dat dit effectief de twee grote doelen van Roglic worden in 2025. Met de dubbel Giro - Tour op zijn programma kiest hij er voor om te doen wat zijn landgenoot Tadej Pogacar dit jaar al deed.

Het betekent meteen dat er volgend jaar geen eindzege bij zal komen voor Roglic in de Vuelta, de grote ronde die hij reeds vier keer wist te winnen. Ook de Giro heeft hij al op zijn palmares staan: Roglic was in Italië de beste in 2023. Dat huzarenstukje mag hij in 2025 proberen over te doen, mogelijk tegen hele straffe concurrenten.

Giro-organisatie haalt met Roglic een slag thuis

Met de deelname van Roglic haalt de Giro-organisatie een eerste belangrijke slag thuis. De eerste maar niet noodzakelijke de laatste. De RCS droomt ervan om van 2025 een unieke editie te maken, met de vier beste klassementsrenner van het peloton allemaal aan de start. Het zou een stunt zijn als het lukt, omdat de Tour voor al die renners in principe het grootste doel is.

De Giro ligt voorlopig nog op schema om het voor elkaar te krijgen. Met de deelname van Roglic is de RCS al verzekerd van één grote naam. Remco Evenepoel, Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard hebben nog niet beslist welke grote ronde ze gaan rijden naast de Tour, maar zouden allen ook een Giro-deelname in overweging nemen.

Kans op deelname Evenepoel minder groot

Bij Evenepoel is de kans misschien wel wat minder groot geworden dat hij de Giro rijdt, omdat het eerst afwachten is hoe zijn herstel verloopt na zijn val op training.