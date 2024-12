Dan toch? Nederlands bondscoach onthult hoe groot liefde is van Van der Poel voor de cross

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Zondag staat Mathieu van der Poel in Zonhoven weer aan de start van een cross. Nederlands bondscoach Gerben de Knegt kijkt uit naar de terugkeer van de wereldkampioen.

Dit weekend staan er twee manches van de Wereldbeker op het programma. Zaterdag zijn de vestingen in het Nederlandse Hulst de scherprechter, zondag duiken de crossers de Kuil van Zonhoven in.

In Zonhoven trapt ook wereldkampioen Mathieu van der Poel zijn seizoen op gang. Dit seizoen wonnen Iserbyt en twee keer Vanthourenhout in de Wereldbeker, de Nederlanders waren dus nog niet aan het feest.

De Knegt kijkt uit naar terugkeer Van der Poel

Nederlands bondscoach Gerben de Knegt kijkt dan ook uit naar de terugkeer van Van der Poel. "Niet alleen als bondscoach, maar zeker ook als liefhebber, kijk ik daar naar uit", zegt hij bij de bekendmaking van de Nederlandse selecties.

"Het is mooi om te constateren dat Mathieu nog zoveel hart voor de cross heeft, dat hij elf wedstrijden gaat rijden en ook op het WK voor de titel wil gaan." Op het WK kan Van der Poel het record van zeven wereldtitels evenaren.

"Hij heeft een mooi programma gekozen en de liefhebbers kunnen hem genoeg in actie zien deze winter, te beginnen in Zonhoven", stelt De Knegt nog. Ook op tweede kerstdag in Gavere staat Van der Poel aan de start.