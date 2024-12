Steken zij stokken in de wielen? Albert noemt twee concurrenten voor Van der Poel

Zondag is het eindelijk zover, dan staat wereldkampioen Mathieu van der Poel weer aan de start van een cross. Niels Albert noemt twee namen die hem het vuur aan de schenen kunnen leggen.

Zaterdag staat in Hulst de vierde manche van de Wereldbeker op het programma, maar er wordt vooral uitgekeken naar zondag. In Zonhoven maakt wereldkampioen Mathieu van der Poel zijn rentree in de cross.

De voorbije acht seizoenen was de wereldkampioen zeven keer de beste in zijn eerste cross, in Zonhoven won hij al vier keer. Toch weigert Niels Albert nu al te geloven dat Van der Poel zondag zeker zal winnen.

Vanthourenhout en Aerts concurrenten voor Van der Poel?

Daarvoor kijkt Albert vooral naar Michael Vanthourenhout en Toon Aerts. "Vanthourenhout mag zich niet bij voorbaat neerleggen bij Mathieu’s suprematie", zegt Albert bij HLN. Vanthourenhout won drie keer op rij in Dublin, Herentals en Namen.

Met een goede dag moeten Vanthourenhout en Aerts volgens Albert in staat zijn om Van der Poel, en later ook Van Aert, het vuur aan de schenen te leggen. Maar dan moet het wel snel gebeuren.

"Als er al een kans(je) wenkt, dan vaak in hun eerste crossen, waarin het toch altijd weer even aanpassen is. Eenmaal gerodeerd, wordt dat veel moeilijker", zegt Albert nog. Aerts won in 2019 en 2021 in Zonhoven, Vanthourenhout stond er nog nooit op het podium bij de profs.