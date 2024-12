Niels Albert neemt het voor hen op en verdedigt Wout van Aert en Mathieu van der Poel met heldere redenering

Als het nodig is dat iemand het opneemt voor Van Aert en Van der Poel, dan wil Niels Albert dat wel doen. Crossen ze niet te weinig? Dat is een vraag die stilaan gesteld wordt.

Niels Albert reageerde bij VTM niet enkel op de keuze van Pidcock om niet te crossen deze winter maar ook op het programma van Van Aert en Van der Poel. "Ze zitten met het voorjaar al in hun achterhoofd. Mathieu gaf vorig jaar al aan dat hij minder wou crossen. Ik had persoonlijk gedacht dat hij nog minder vaak zou rijden, ik ben al blij met die elf wedstrijden. Bij Wout van Aert zijn het er zes."

Alles bij elkaar genomen is het toch vrij weinig en niet te vergelijken met vroeger, toch? "Wij kunnen niets aan hun keuze veranderen. Die is bepaald in samenspraak met hun ploeg en trainers. We kunnen er alleen maar van genieten in de wedstrijden dat ze er zijn. Het is wat het is. Vanaf nu tot aan het WK op de weg is het een druk programma voor hen. Elke keer dat ze er zijn, wordt van hen verwacht dat ze meedoen om te winnen."

Van Aert en Van der Poel zoeken rust in het hoofd

Dat is niet te onderschatten, waarschuwt Albert. "Ik snap wel dat ze op een gegeven moment rust in het hoofd willen en in die drukke periode niet alles willen rijden." De vraag is ook wat de waardeverhoudingen zullen zijn tussen de twee toppers. "Mathieu zal een streep voor hebben, hij heeft geen blessure gehad. Wout komt met een zware knieblessure uit de Vuelta."

Bovendien beginnen ze er haast bijna op dezelfde datum aan, terwijl Van Aert eigenlijk het vroegst in het veld werd verwacht. "Ik denk dat hij oorspronkelijk vroeger wilde beginnen met crossen, maar dat niet kunnen doen heeft omwille van die looptrainingen. Het zal wat afwachten zijn. Puur op explosiviteit is Mathieu misschien net iets vinniger in de cross. Wout moet het hebben van de iets lastigere crossen."

Veel volk verwacht op crossen met Wout en Mathieu

"Ze hebben allebei een programma uitgekozen dat hen het beste ligt. In de vier crossen die ze tegen elkaar rijden, zal het zeker over de koppen lopen zijn", voorspelt Albert.