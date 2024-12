Een feest en records die sneuvelen: Van Aert en Van der Poel doen Mol op zijn vesten daveren

Crossminnend Vlaanderen is klaar voor de eerste veldrit van Wout van Aert. In Mol sneuvelen alle records qua bezoekersaantallen.

Dat het maar snel maandag is. Dat gevoel leeft ongelofelijk bij de crossfans. Dan duikt Wout van Aert deze winter voor het eerst het veld in. Bovendien is Mathieu van der Poel ook van de partij. Een droom voor de organisator, die alle hens aan dek heeft voor deze hoogdag van het veldrijden.

“Laten we zeggen dat we altijd op scherp staan”, lacht organisator Erwin Vervecken bij Sporza. “Maar mét Wout en Mathieu erbij, zijn er nog wel wat extra zaken die meespelen.”

De tickets vliegen normaal maximaal twee dagen voor de start de deur uit, maar dat is nu anders. “Nu hebben we al meer tickets verkocht in voorverkoop dan vorig jaar. De aankondiging van Wout zijn programma was een piek, die van het duel met Mathieu zorgde ook voor een serieuze.”

Het record van 7.500 toeschouwers wordt dus zeker gebroken. Het plekje op de kalender, op een verlofdag voor heel wat mensen, is alvast heel mooi meegenomen.

“Mol ligt ook in een regio waar heel wat crossliefhebbers wonen. Op zo'n 20 kilometer van Herentals is het een halve thuismatch voor Van Aert. En wat Mathieu van der Poel betreft: ik hoor in de wandelgangen dat hij al redelijk goed in orde is. Dus hij staat vast te popelen om er vanaf dit weekend in te vliegen.”