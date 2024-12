Vaccinaties voor WK in Rwanda: bondscoach Pauwels onthult standpunt van Belgian Cylcing

In september wordt in Rwanda het WK wielrennen gereden. Er wordt renners geadviseerd om zich te laten vaccineren, maar de vraag is maar of ze daar zo happig op zijn.

Malaria, gele koorts, hepatitis A en B, tyfus, tetanus, difterie, kinkhoest, mazelen, bof, rubella, polio, rabiës... De lijst met potentieel gevaarlijke ziektes voor een bezoek aan Rwanda is bijzonder lang. Renners moeten daar rekening mee houden. Enkele weken voor het WK in Rwanda zullen vaccinaties gepland worden. "Maar we kunnen de renners niet verplichten om zich te laten inenten", maakt bondscoach Serge Pauwels duidelijk bij Sporza. Pauwels over vaccinaties voor WK in Rwanda "Er is wat aversie tegenover vaccinaties.” Enkele renners hebben na hun vaccinatie voor corona enkele jaren geleden flink wat last van gehad. Daardoor zullen zij wellicht niet te springen staan voor deze nieuwe vaccinatie. Of die aversie van renners voor vaccinaties terecht is, daar wil Pauwels niet over oordelen. "Maar we zullen ze wel sterk aanraden. Daarmee volgen we het advies van onze medische staf", stelt Pauwels nog. In juni zal er een ruime voorselectie worden gemaakt voor het WK in Rwanda. En dan zullen renners die in aanmerking komen voor een eventuele selectie gevraagd worden om zich te laten vaccineren.