Victor Campenaerts zegt hoe hij de feestdagen zal doorbrengen nu hij voor Visma Lease a Bike rijdt

Victor Campenaerts ruilde Lotto Dstny in voor Visma Lease a Bike. Het is een heel grote aanpassing voor onze landgenoot.

2024 werd een fantastisch jaar voor Campenaerts. De zege in de Tourrit naar Barcelonette was een heel mooie overwinning voor de renner. “Ik ben er ongelofelijk trots op dat het gelukt is. Professioneel-sportief is dat onmogelijk te evenaren”, klinkt het bij Het Nieuwsblad.

“Ervoor zat ik even in een onzekere periode omdat Lotto een mondelinge overeenkomst voor een nieuw contract niet nakwam, maar na de onderhandelingen met Team Visma-Lease a Bike was de lucht voor mij al opgeklaard.”

Het gaat er bij de Nederlandse wielerploeg enorm professioneel aan toe. Campenaerts hoopt dat hij ook bij zijn nieuwe ploeg richting Frankrijk voor de Tour kan trekken.

“Eerst in de Tour de France-selectie geraken en dan de Tour winnen met Jonas Vingegaard als kopman. Dat zal niet gemakkelijk zijn, Tadej Pogacar rijdt ook heel goed, maar ik geloof er sterk in”, gaat hij verder.

Maar eerst is het tijd voor de feestdagen. “Met familie in België. De kerstfeestjes zijn in Antwerpen en oudjaar vieren we bij Nels familie. De feestdagen zijn cheat days, dan moet ik niet opletten met wat ik eet.”