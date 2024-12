Maakte Van der Poel de rest belachelijk? Paul Herygers is het niet eens met Sven Nys

Iets meer dan een minuut duurde het in Zonhoven voor Mathieu van der Poel wegreed van de andere crossers. De wereldkampioen won dan ook met grote overmacht zijn eerste cross.

De voorbije tien jaar had Mathieu van der Poel acht keer zijn eerste cross van het seizoen gewonnen. De kans was dus groot dat hij bij zijn rentree in Zonhoven ook meteen zou winnen. Maar de manier waarop was wel verbazend.

Van der Poel moest starten vanop de derde rij, maar al na iets meer dan een minuut reed de wereldkampioen weg van zijn concurrenten. Het werd een demonstratie van Van der Poel, Nys werd tweede op anderhalve minuut.

Herygers is het niet eens met Nys

Sven Nys keek met open mond naar de wereldkampioen. "Hij rijdt precies met een brommer in plaats van met een fiets. Hij is is van een ander niveau, een ander kaliber. Hij kan in zó veel disciplines de tegenstand belachelijk maken."

Dat Van der Poel de concurrentie belachelijk maakte, daar is Paul Herygers het niet mee eens. "Ik ga niet akkoord. Ik ben milder voor Van der Poel. Het ligt niet aan hem dat hij ter wereld is gekomen met een geweldig paar benen die sneller kunnen rijden dan vaak andere veldrijders", zegt hij bij Sporza.

Herygers ziet in Van der Poel iemand die uitzonderlijk begaafd is in het veldrijden. Ook tegen De Vlaeminck of Liboton zou Van der Poel volgens Herygers geen problemen hebben gehad.