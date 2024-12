Sweeck en Vandeputte hadden duidelijke verwachtingen over Mathieu van der Poel, zijn die ook uitgekomen?

De Belgische crossers die het tegen Mathieu van der Poel opnemen hebben hun eigen verwachtingen over hoe dat zou verlopen. In Mol zijn die deels uitgekomen.

Laurens Sweeck, die verdienstelijk tweede zou worden in Mol, had zich vooraf al uitgelaten over de strijd tegen Van der Poel. "We moeten proberen om hem zo lang mogelijk weg van de koppositie te houden, maar hij staat hier op de eerste rij. Het zal dus moeilijk worden", had Sweeck er geen goed oog in. "We hebben één voordeel: als hij op kop zit, kan hij door de strook rijden en dan moeten we die sporen volgen", klonk het nog.

Niels Vandeputte realiseerde in Mol dan weer een mooie top vijf en had voor de start van de Zilvermeercross ook nog enkele dingen te vertellen over Mathieu. "Vandaag staat hij op de eerste in plaats van op de derde rij", verwees Vandeputte ook naar de startpositie van zijn ploegmaat bij Alpecin-Deceuninck. "Het zal dus moeilijker worden voor de anderen."

Vandeputte had waarschuwing voor hele veld

"Hij zal minder energie moeten verbruiken om op te schuiven", waarschuwde Vandeputte. Het klopte als een bus dat Van der Poel bij de start niet zo veel energie moest verspillen als in Zonhoven. Gelukkig voor de andere deelnemers vond de Nederlander het ook wel prettig om niet van in het begin alleen te rijden. Daardoor kon Sweeck nog best lang met hem mee.

"Het kan wel een mooie uitdaging zijn om zo lang mogelijk in het wiel van Mathieu te blijven", vindt Vandeputte. Aan die uitdaging heeft eigenlijk enkel Laurens Sweeck kunnen voldoen. "Als hij rondrijdt zoals gisteren, weet ik niet of veel crossers daar in zullen slagen", dacht Vandeputte al wel niet dat veel van zijn collega's Van der Poel konden bijbenen. "Maar het is een nieuwe dag."

Theorieën over Van der Poel kloppen slechts deels

Opnieuw een dag waarop Van der Poel domineerde vanaf het moment dat hij het wou. Het deel over het minder energie verbruiken klopte dus. De verwachting dat hij wellicht snel iedereen zou achterlaten klopte niet helemaal.