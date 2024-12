Vader Adrie verklaart duidelijk waarom de overmacht van Mathieu van der Poel zo groot was

Mathieu van der Poel reed in zijn eerste cross maar liefst anderhalve minuut weg van zijn concurrenten. Vader Adrie van der Poel verklaart waarom.

Dat Mathieu van der Poel goed zou zijn in Zonhoven, dat had iedereen wel verwacht. Maar dat de wereldkampioen na iets meer dan een minuut al aan een solo zou beginnen en anderhalve minuut zou wegrijden, was wel verrassend.

Ook vader Adrie van der Poel was aangenaam verrast door de dominantie van zijn zoon. Hij had wel links en rechts opgevangen dat het fysiek goed zat bij Mathieu, maar dat wil niet zeggen dat het ook in de cross zal lukken.

Overmacht Van der Poel in Zonhoven

Toch had Mathieu van der Poel ook geluk in Zonhoven, stelt vader Adrie. "Het zand was vast geregend, wat het wat gemakkelijker maakte: er kon in paadjes gereden worden", zegt hij bij WielerFlits. Dan nog was de voorsprong groot.

Volgens Adrie van der Poel speelt het wegprogramma een grote rol, waardoor Mathieu en Wout één of twee tanden groter kunnen rijden dan de andere crossers. Maar er moet volgens Adrie ook naar het verleden gekeken worden.

Van der Poel en Van Aert domineerden al altijd. "Het komt niet zomaar ergens vandaan. Maar als je die crosscapaciteiten combineert met een wegprogramma en een ploeg die er volledig voor gaat en je de kans geeft om dat goed voor te bereiden, dan komen al die kleine puntjes bij elkaar."