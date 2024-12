Een tipje van de sluier: Mathieu van der Poel onthult start van zijn wegprogramma in 2025

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Mathieu van der Poel is nog maar net aan zijn seizoen in het veld begonnen, maar toch denkt hij al aan zijn seizoen op de weg. De voormalige wereldkampioen gaat opnieuw voor een soortgelijke aanpak.

Met een twee op twee is Mathieu van der Poel uitstekend begonnen aan zijn seizoen in het veldrijden. De wereldkampioen rijdt nog negen crossen dit seizoen, afsluiten doet hij op 2 februari op het WK in Liévin.

Iets meer dan een maand later zal Van der Poel zijn debuut maken op de weg. "Het zal een beetje hetzelfde zijn als andere jaren", zegt Van der Poel bij NOS. Een definitieve keuze is er wel nog niet gemaakt.

Van der Poel begint in Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico

"Normaal gezien ga ik niet beginnen met Milaan-Sanremo (22 maart), maar doe ik daarvoor een koers als Parijs-Nice (9 tot 16 maart) of Tirreno-Adriatico (10 tot 16 maart)." Parijs-Nice zou een primeur zijn, Tirreno-Adriatico reed Van der Poel al drie keer.

Vorig jaar reed Van der Poel geen rittenkoers in het voorjaar, hij kwam dan alleen aan de start in eendagskoersen. In de E3 Saxo Classic, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix mocht Van der Poel ook zegevieren.

Het Vlaamse openingsweekend met de Omloop Het Nieuwsblad (1 maart) en Kuurne-Brussel-Kuurne (2 maart) laat Van der Poel dus opnieuw links liggen, net als de Strade Bianche (8 maart).