Waarom Wout van Aert slechts vijf crossen rijdt: "Dat is zeker niet de bedoeling"

Door ziekte zag Wout van Aert zijn beperkte programma in het veld nog wat ingekort zien. Toch is er een duidelijke verklaring waarom Van Aert slechts vijf crossen rijdt.

In Loenhout maakte Wout van Aert een geslaagde rentree in het veld met een vierde plaats. Met Gullegem (4 januari), Dendermonde (5 januari), Benidorm (19 januari) en Maasmechelen (25 januari) rijdt Van Aert nog vier crossen.

Met slechts vijf crossen zal Van Aert zijn kortste seizoen ooit afwerken in het veld. Al heeft Van Aert daar ook een reden voor. "Op stage waren mijn parameters niet slecht, maar ik herstel nog niet snel genoeg. Het is balanceren om niet te veel te doen", zegt hij bij HLN.

Beperkt programma Van Aert in het veld

Van Aert kon na zijn val in de Vuelta een maand niet fietsen en moest dan ook van nul zijn vorm weer opbouwen. Die vorm komt stilaan weer terug, maar Van Aert voelt zelf dat het nog niet is zoals het zou moeten zijn.

"Het zou dus weinig zin hebben om tien crossen te rijden, want dan zou ik slechter worden en dat is zeker niet de bedoeling", maakt Van Aert nog duidelijk. Ook het BK en het WK laat hij schieten om zich te focussen op de weg.

Het doel van Van Aert is om van elke cross beter te worden en vooral een uur lang tegen zichzelf te kunnen vechten. Want in een cross kun je niet anders dan een uur diep gaan, iets wat training moeilijk te simuleren is.