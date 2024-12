🎥 Zoals je hem nog niet zag: vriendin Roxanne deelt unieke beelden van Mathieu van der Poel

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Voor Mathieu van der Poel stond 2024 in het teken van de regenboogtrui. Zijn vriendin Roxanne Bertels gunt ons nu een blik achter de schermen.

In augustus 2023 pakte Mathieu van der Poel de wereldtitel op de weg in Glasgow. De Nederlander had dan ook de eer om dit jaar met de regenboogtrui rond te rijden. En dat deed hij uitstekend, met enkele mooie zeges.

Van der Poel won in tien dagen tijd de E3 Saxo Classic, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix als wereldkampioen. De Nederlander werd ook tweede in Gent-Wevelgem en derde in Luik-Bastenaken-Luik.

Regenboogjaar van Mathieu van der Poel

Op haar sociale media gunde Roxanne Bertels, de vriendin van Mathieu van der Poel, een blik achter de schermen van hun jaar. "Het regenboogjaar om voor altijd te koesteren", schreef de Nederlandse bij de beelden.

De video toont niet alleen beelden van Van der Poel op de fiets, maar vooral van de momenten naast de koers. Van der Poel en Bertels zijn te zien in de fitness of op vakantie, waar ze gingen skiën, golfen en wakeboarden.

Ook 2025 begint Mathieu van der Poel met een regenboogtrui, want dan staat hij aan de start van de GP Sven Nys in Baal. Van der Poel won al vijf keer in Baal, dit jaar won hij met grote voorsprong op Van Aert en Ronhaar.