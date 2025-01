Niels Albert begrijpt Mathieu van der Poel perfect: "In zijn plaats zou ik hetzelfde doen"

Vijf crossen reed Mathieu van der Poel dit seizoen en vijf keer hield hij het niet lang spannend. Niels Albert begrijpt de motivatie van de wereldkampioen wel.

In Diegem en Baal stond Mathieu van der Poel niet aan de start en was er weer spanning voor de overwinning. Sweeck klopte Nys na een spannende slotronde in Diegem, Iserbyt knoopte weer aan met een zege in Baal.

Vrijdag is wereldkampioen Mathieu van der Poel er normaal gezien weer bij in Koksijde, nadat hij moest afhaken voor Baal door pijnlijke ribben. Als Van der Poel opnieuw 100% is, dan mag er een nieuwe solo van hem verwacht worden.

Niels Albert hunkert naar meer tegenstand, onder meer van Wout van Aert. "Maar geloof me: Mathieu zelf zal het worst wezen. Daar ligt hij écht niet wakker van, hoor", zegt Albert bij Het Laatste Nieuws.

Albert over solo's van Van der Poel

In Mol reed Van der Poel pas na twintig minuten weg, maar daar stond de wereldkampioen ook niet opgewarmd aan de start. Maar hoe sneller hij kan wegrijden, zoals in Zonhoven na 72 seconden, hoe liever Van der Poel het heeft.

"In zijn plaats zou ik exact dezelfde tactiek hanteren. 'We zijn er niet om mooie cross op te dissen, wel om te winnen', zei Christoph Roodhooft daar altijd over. Gelijk heeft hij. Da’s het enige wat telt in topsport. Gebeurt dat met een lange, saaie solo? Jammer voor het publiek. Maar so be it."