Niels Albert teleurgesteld door Wout van Aert: "Hij is dé man die dat kan"

Wout van Aert rijdt erg weinig crossen deze winter en dat vindt Niels Albert jammer. Hij had volgens Albert voor wat meer spanning kunnen zorgen.

Wereldkampioen Mathieu van der Poel won vijf crossen op rij sinds zijn terugkeer in het veld. In Zonhoven en Mol was het verschil groter dan één minuut, in Gavere, Loenhout en Besançon was her verschil beperkt tot een halve minuut.

Wout van Aert reed in Loenhout zijn eerste en tot nu toe enige cross dit seizoen. Bij zijn rentree stond Van Aert er meteen, hij streed tot in de laatste ronde om het podium. Een botsing met een toeschouwer verwees hem naar de vierde plaats.

Albert mist Van Aert in strijd tegen Van der Poel

Niels Albert was onder de indruk van de rentree van Van Aert. Want half september liep Van Aert nog met krukken na zijn valpartij in de Vuelta. Drie maanden later stond hij er al opnieuw en presteerde hij op niveau.

"In die zin wordt hij nu, in deze eindejaarscrossen, toch wel een beetje gemist", zegt Albert bij HLN. Volgens Albert was Besançon bijvoorbeeld een parcours dat Van Aert perfect zou gelegen hebben. Maar hij stond niet aan de start in Frankrijk.

"Van Aert is de man die de duelkracht met Mathieu kan opdrijven. Nu weten we, als Van der Poel na een kwartier aanzet, dat de koers gereden is. Niemand die in staat is om de kloof te dichten. Wout spreekt in zo'n geval vaak zijn karakter aan. Hij gééft zich, blijft vechten."