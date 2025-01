Iedereen heeft hetzelfde te zeggen over de overwinning van Wout van Aert en zijn fameuze zegegebaren

Deze dag had niet beter kunnen verlopen voor Wout van Aert. Enkele opvallende zegegebaren hoorden erbij na zijn overwinning in Gullegem.

Bij zijn ploeg Visma-Lease a Bike deelden ze maar al te graag enkele overwinningsbeelden van Wout van Aert in de cross, wat op social mediaplatform X ook enkele veelzeggende reacties losmaakt. Bij het eerste beeld steekt hij met zijn rechterhand vier vingers in de lucht, uiteraard een verwijzing naar de vierde verjaardag van zoontje Georges.

"Op Georges zijn vierde verjaardag", heeft een X-account het door. Daarnaast worden er vooral felicitaties overgemaakt aan het adres van Wout van Aert. "Ja, het was genieten", stond te lezen in nog een andere reactie. "Een mooie strijd met Iserbyt die net iets tekort kwam. Met overmacht winnen is knap maar dit was spannend en mooi om te zien. Een verdiende winnaar!"

Een ander fotootje waar ze bij Visma-Lease a Bike dol op zijn is er eentje waarbij Wout zijn tong uitsteekt en een 'gekke bek' trekt, zoals Georges dat blijkbaar ook geregeld doet. "Die viering", vindt het account Cyclisme Belge het alvast een schitterend zegegebaar. "Wat heb ik dat beeld gemist", schrijft Isabelle Deseure, verpleegkundige maar ook koersfan.

"Geweldige foto, geweldige overwinning, dit spreekt volumes", aldus Joe Donnelly. Als fotograaf kan hij ook de kwaliteit van de foto zeker naar waarde schatten. Een Belgische koersfan woonachtig te Duitsland heeft er ook met volle teugen van genoten. "Geweldig gevecht, geweldige cross!" Niets dan positieve commantaren dus na de cross in Gullegem.

Het mag duidelijk wezen: met zijn overwinning en zijn zegegebaren heeft Wout van Aert heel wat mensen gelukkig gemaakt.