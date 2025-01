Sweeck moest het doen bij afwezigheid Van der Poel en verrast met kritische opmerking: "Niet zoals op BK tegen Van Aert"

Laurens Sweeck wist ook wel dat de afwezigheid van Mathieu van der Poel hem een niet te missen opportuniteit gaf om de zege te pakken in Koksijde. Het was dus niet verrassend dat Sweeck triomfeerde. Minder verwacht was zijn ietwat kritische opmerking over het parcours.

Sweeck kon in West-Vlaanderen zijn grote specialiteit nog eens in de verf zetten en dat is natuurlijk door het zand klieven. Wat is op dat vlak juist de kunst? "Da's gewoon de juiste balans vinden. Als je dan voelt dat elke trap raak is en je de snelheid kunt aanhouden, dan voel je dat het goed zit. Dat lukt ook niet altijd. De balans is het belangrijkste."

Sweeck verwachtte voor aanvang van de X2O-manche niet om de perfecte wedstrijd te kunnen rijden. "Hier in Koksijde ligt zoveel zand dat je ook wel eens de mist in zult gaan." De man van Crelan-Corendon was zich wel bewust dat de afwezigheid van Van der Poel hem een unieke kans gaf om de zege te ambiëren. "Ja, ik denk het wel. In de positie dat ik nu zit, is dat wel de ambitie."

Sweeck wilde zich niet opblazen

Inmiddels weten we dat die doelstelling ook behaald is, ook al had Sweeck vooraf geen specifiek wedstrijdplan. "Niet speciaal. Ik ga niet te veel over mijn toeren gaan", zei de uiteindelijke winnaar voor de cross. "Ik heb tijdens de verkenning toch wel eens op mijn adem getrapt, ik probeer dus een goed tempo en ritme te zoeken in de zandstroken."

De Duinencross in Koksijde is bekend van de Herygers-duin en de Albert-duin. Een voorkeur heeft Sweeck niet. Integendeel, er valt volgens hem wel wat op aan te merken. "Ik vind dat de twee duinen van hun pluimen verloren hebben, eigenlijk. Vroeger kon je het verschil maken door te blijven rijden. Dat hebben ze nu aangepast. Het is niet meer zoals op het BK tegen Van Aert."

Herygers-duin viel vroeger wel in de smaak

Een verwijzing naar het BK van 2018 in Koksijde, toen Van Aert won en Sweeck tweede werd. "Toen vond ik de Herygers-duin wel een mooie duin. De Albert-duin hebben ze nu een beetje langer gemaakt." Ondanks zijn winst is Sweeck dus niet echt fan van de parcourswijzigingen.