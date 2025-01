🎥 Schokkend moment! Van der Haar doet het opnieuw en duwt schouder in de kom op aparte wijze: "Chirurg op de fiets"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het meest schokkende moment uit de cross in Gullegem was er eentje met Lars van der Haar in de hoofdrol. Zijn schouder raakte uit de kom, maar hij duwde 'm er weer in.

Toen Lars van der Haar in de vierde van acht ronden op een bepaald moment neerzat op beide knieën, wist tv-commentator Paul Herygers meteen hoe laat het was. "Whoah, weer die schouder uit de kom. Niet voor gevoelige kijkers." Van der Haar was bezig zijn schouder weer in de kom te duwen en slaagde daar nog in ook. "Chirurg op de fiets", noemde Herygers hem. Het is immers lang niet de eerste keer dat Van der Haar tijdens een veldrit zijn schouder weer in de kom duwt, om zo zijn wedstrijd toch verder te kunnen zetten en niet te moeten opgeven. De veldrijder van Baloise Glowi Lions, zoals de ploeg van Sven Nys ondertussen noemt, heeft er min of meer een patent op. Al wil je hier geen patent op moeten hebben. Van der Haar maakt handig gebruik van zadel Deze keer heeft Van der Haar het toch wel klaargespeeld op een heel opvallende manier. Hij zat niet voor niets op de grond. De Nederlander gebruikte zijn zadel om zijn schouder weer in de kom te trekken. Wie ooit hetzelfde voor heeft, weet dus dat het euvel op die manier kan verholpen worden. Al zal het waarschijnlijk enkel lukken bij 'specialisten' als Van der Haar. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Sporza (@sporza.be) Op sportief vlak was dit moment wel een serieuze tegenvaller voor hem. Hij leek net op weg om een goede zaak te doen voor het klassement in de Superprestige, na de gemiste start van leider Niels Vandeputte. Door dit voorval werden de rollen omgekeerd: Vandeputte zou nog verder uitlopen, Van der Haar zal hem behoudens een mirakel niet meer inhalen. Sven Nys vreest voor blijvende pijn bij Van der Haar Bovendien voorspelde Sven Nys tijdens de tv-uitzending dat Van der Haar nog wel even schade zou ondervinden aan zijn schouder.