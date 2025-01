De jeugd staat op en straalt! Er is toekomst voor de Belgische cross: "Kon even Wout van Aert volgen" en "Het is episch"

Het is een goede dag geweest voor de Belgische cross. Niet enkel omdat Wout van Aert won en weer een pak volk op de been bracht. Ook omdat de Belgische jeugd zich getoond heeft, in de personen van Emiel Verstrynge en Joran Wyseure.

Geen wonder dat ze bij Crelan-Corendon zich met hun geluk geen blijf weten. In een veldrit met Wout van Aert aan de start hebben ze er het absoluut maximale uitgehaald, met Emiel Verstrynge en Joran Wyseure als respectievelijk tweede en derde in Dendermonde. Een 22-jarige en 23-jarige op het podium: het Belgische veldrijden heeft nog toekomst.

De tweede plaats van Verstrynge was misschien de grootste verrassing, maar dat resultaat was allerminst gestolen. "Ik was goed vertrokken. Nadien vond ik eigenlijk wel een heel goed tempo. Ik kon nog even Wout volgen, maar ik voelde dat het net te rap ging voor mij." Dan is het beter om jezelf niet op te blazen en dat heeft Verstrynge ook niet gedaan.

Wyseure verbaasd door tweede plek

Zo slim is hij op jonge leeftijd dus al. "Ik moest mijn eigen tempo volgen en dat was blijkbaar genoeg om de rest achter mij te laten", zei hij met enige verbazing. Bij zijn ploegmaat Joran Wyseure is zijn brede glimlach de hele dag niet van het gezicht verdwenen. Hij blaakte van goesting om in de modder te ploeteren. Daar was gelegenheid genoeg voor.

Wyseure is duidelijk een enorme fan van dit soort wedstrijden. "Dit is waar ik voor ben beginnen crossen toen ik acht jaar oud was. Je zou het episch kunnen noemen. Je herkent ons bijna niet meer als we aan het rondrijden zijn. Het is echt een beetje 'tjolen' en een uur bezig blijven. Je kan eens een slipper maken of uitglijden."

Wyseure geniet van het spektakel

Het zou moeilijk zijn om een grotere promotor van dit type crossen te vinden. "Het is echt spektakel, denk ik. Ik doe het enorm graag."