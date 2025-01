Mathieu van der Poel deelt een opvallend verschil tussen zichzelf en vriendin Roxanne: "Ik ben daar het tegenovergestelde in"

Mathieu van der Poel kan de steun van zijn vriendin Roxanne erg appreciëren. Ze hebben samen al prachtige momenten meegemaakt, zoals in elkaars armen vallen na de triomfen van Mathieu in de Ronde en Roubaix.

In zijn recent interview met Sporza is het over veel meer gegaan dan enkel het wielrennen. Zo leren we ook een beetje de mens achter de topsporter kennen. Zo komt ook aan bod hoe Mathieu van der Poel met de dingen omgaat. Dat is wel heel verschillend in vergelijking met zijn vriendin Roxanne. Dat moet natuurlijk kunnen in een goede relatie.

Zo krijgt Van der Poel op een gegeven moment de vraag of hij iemand is die alles opkropt of alles snel moet uitspreken. "Ik denk dat ik wel iemand ben die meer afblokt en doorslikt. Die bij zichzelf denkt, ik zal het zelf wel dragen. Hoe moeilijk dat is? Niet zo moeilijk", grijnst Van der Poel. Er zullen nog wel meer mensen dit op dezelfde manier doen.

Roxanne ventileert meer dan Mathieu

"Ik denk dat dat ook een karaktereigenschap is", bekijkt Van der Poel het nuchter. "Mijn vriendin bijvoorbeeld, die ventileert heel veel. En ik ben daar een beetje het tegenovergestelde in." Daar is ook helemaal niets mis mee. Iedereen heeft zo zijn eigen persoonlijkheid en zal de dingen aanpakken op een eigen manier. Daar moet ook ruimte voor zijn.

Als Roxanne diegene is die vaak over dingen praat, zou je kunnen denken dat Van der Poel vaak luistert en haar klankbord is. Met dat laatste heeft hij ook best wel moeite. "Daar ben ik ook niet zo goed in, in klankbord zijn, dat geef ik eerlijk toe", aldus Van der Poel. Het is alvast mooi dat hij dat publiekelijk erkent in een wat atypisch interview.

Mathieu en Roxanne mooi koppel

Ondanks enkele verschillen passen Mathieu en Roxanne goed bij elkaar, want ze vormen al sinds 2018 een koppel.