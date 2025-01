Belgische klepper heeft wel héél erg goed naar Mathieu van der Poel gekeken en gaat voor quasi dezelfde aanpak

Mathieu van der Poel heeft vele ogen doen opengaan en inspireert ook andere renners. Een Belgische klepper spiegelt zijn programma aan de keuzes van VDP in het verleden.

Arnaud De Lie heeft zijn programma voor het eerste deel van het seizoen bekendgemaakt. Opvallend genoeg zal hij niet deelnemen aan Parijs-Nice zoals vorig jaar. Dan zou je verwachten dat hij in plaats hiervan voor Tirreno-Adriatico kiest. Maar neen, het wordt geen van beiden. "Die periode ga ik een stage doen met mijn trainer Gaetan Bille. Een tiental dagen", verkondigt De Lie bij In De Leiderstrui.

"Daarna hoop ik de juiste vorm te hebben voor Milaan–Sanremo", voegt de Belgische kampioen er aan toe. Heeft de grote belofte van Lotto dan een echt doel gemaakt van de Primavera? Zo ver wil De Lie niet gaan. "Die heb ik nog maar een keer gereden en ik denk dat ik er nog ervaring mis om er te winnen. Iedereen weet dat je er ervaring nodig hebt."

Van der Poel is Van der Poel

Arnaud De Lie maakt op zijn 22ste dus toch een opvallende keuze door zowel Parijs-Nice als Tirreno-Adriatico over te slaan. Hij verwijst naar een zekere Mathieu van der Poel. "In het moderne wielrennen is er veel veranderd. Als je ziet hoe Mathieu van der Poel als eerste koers van het jaar vorig jaar een heel goede Milaan-Sanremo rijdt… Van der Poel is natuurlijk Van der Poel, maar we zien dat er veel veranderd is."

De aanpak van Van der Poel heeft De Lie één ding geleerd. "Als je de voorbereiding goed doet, dan raak je in de juiste vorm." Het inspireert hem om zijn programma voor 2025 op een deels gelijkaardige manier in te vullen. Wat niet wil zeggen dat De Lie het op helemaal dezelfde wijze zal doen. Milaan-Sanremo zal niet zijn eerste koers van het jaar worden.

De Lie rijdt wel de Omloop

De Omloop en enkele Spaanse wedstrijden staan wel op de agenda van De Lie. Milaan-Sanremo wordt pas op 22 maart verreden.