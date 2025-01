Ploeg van Pogacar lanceert aanval in klassiekers: "Denk niet dat ik Van der Poel en Van Aert individueel kan aftroeven, maar..."

Van der Poel en Van Aert zijn gewaarschuwd. De ploeg van Pogacar lanceert nu ook de aanval in de klassiekers, nadat reeds een superteam kon opgesteld worden in de grote ronden.

De tijden waarin UAE zich enkel richtte op het rondewerk zijn lang vervlogen. In 2025 wordt het vizier meer dan ooit op de klassiekers gericht. In de eerste plaats met Tadej Pogacar zelf, in Milaan-Sanremo en verschillende Vlaamse voorjaarsklassiekers. UAE is echter meer dan Pogacar en dat moet zich voortaan ook uiten in het klassieke werk.

UAE heeft immers Jhonatan Narvaez in huis gehaald. De Ecuadoraan, die na zes jaar INEOS verliet, hield vorig jaar Pogacar nog van het roze in de openingsetappe van de Giro. Narvaez kan ook in de klassiekers zijn ding doen. "Hier zijn er meerdere renners die een klassieker kunnen winnen. Tim Wellens, Nils Politt... Dat is positief voor iedereen", vertelt hij bij In De Leiderstrui dat hij er een goed oog in heeft.

Narvaez wil nog verbeteren in eendagswerk

Narvaez stelt zich heel collegiaal op. "Ik ga hier niet verkondigen dat ik beter ben dan zij, we hebben elkaar nodig. Als we samen rijden, kunnen we winnen, wie dat dan ook mag doen. Het is mijn doel om beter te doen in het eendagswerk en een klassieker te winnen." Vorig seizoen eindigde Narvaez zesde in de E3, dat was wel zijn enige uitschieter.

Dat heeft ook te maken met het feit dat hij niet zo veel klassiekers reed. Het zit dus nog niet helemaal in zijn DNA zoals de echte specialisten om steeds top te zijn in de klassiekers. "Ik weet niet of ik ieder voorjaar op m'n best ga zijn, maar ik zal blijven werken tot ik er eentje win. Het maakt niet uit welke, winnen is het grote doel."

UAE strijdt als ploeg tegen Mathieu en Wout

Narvaez blijft de nadruk leggen op het belang van een sterk collectief bij UAE. "Ik denk niet dat ik Mathieu van der Poel en Wout van Aert individueel kan aftroeven op mijn beste dag. Maar samen met mijn ploeggenoten is dat wel mogelijk."