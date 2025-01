Sven Nys wil er niet van weten wat zijn zoon Thibau betreft: "Daar komt het nu op aan"

Sven Nys werd negen keer Belgisch kampioen, zijn zoon Thibau kan zondag voor het eerst de driekleur pakken bij de profs. Nys was alleszins positief verrast bij de verkenning van het parcours.

Twee keer mocht Sven Nys zegevieren in Heusden-Zolder. Hij won de eerste editie in 2000 en was ook in 2012 de beste, in 2009 en 2011 werd Nys derde in Heusden-Zolder. Hij kent het parcours dan ook als zijn broekzak.

Toch was Nys aangenaam verrast toen hij woensdag met zijn zoon Thibau het parcours van het BK ging verkennen. In het slot van het parcours zit nu namelijk een steile klim waarop er nog een verschil kan gemaakt worden.

"De finale zal zo een pak eerlijker zijn, er kan minder 'geflikt' worden. De kans dat het tot een spurt komt, is alvast kleiner geworden", zegt Nys bij VTM NIEUWS. Zeker in het slot van het BK kan die klim een verschil maken volgens Nys.

Geen druk voor Thibau Nys

Toch vindt Sven Nys dat zijn zoon Thibau niet de grote favoriet is voor de Belgische titel. Hij zet Laurens Sweeck toch nog een trapje hoger. Maar Thibau Nys heeft wel het voordeel dat hij al Europees kampioen werd.



"Voor Thibau komt het er nu op aan rustig op te bouwen naar zondag toe. Hij heeft in het verleden al bewezen dat hij goed met die stress van zo'n kampioenschap om kan. Zijn seizoen zal niet staan of vallen met wat er zondag gebeurt."