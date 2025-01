Zelfs hij is er niet immuun voor: Mathieu van der Poel vertelt eerlijk over moment in 2024 waarop hij op zijn tandvlees zat

Het is goed dat Mathieu van der Poel nu nog maar aan de voorbereiding op het wegseizoen 2025 bezig is. Het is in 2024 immers best zwaar geweest.

Mathieu van der Poel koos er zijn wedstrijden dan wel uit en was zeker niet de renner met de meeste wedstrijddagen op zijn teller. Mathieu is wel lang actief geweest, van Milaan-Sanremo tot aan het WK gravel. "Ik had met het WK gravel erbij een lang seizoen", bevestigt hij in de Vlaamse Wielrijder & Biker. Bovendien bestaat dat seizoen uit meer dan de officiële wedstrijden.

Je hebt de afspraken waar je naar piekt, maar er zijn ook voorbereidingsperiodes richting verschillende doelen en de verplichtingen die er als wielrenner bij komen kijken. Het WK gravel op 6 oktober was niet echt het einde van het seizoen van VDP. "Ik reed een paar dagen later in Spanje bovendien nog het criterium van Nucia tegen een reeks oud-renners zoald Gianni Bugno, Alessandro Valverde en andere Claudio Chiappucci's."

Van der Poel tegen rally-auto

Met zijn deelname aan dat Spaanse criterium haalde Van der Poel het wereldnieuws, want de organisatoren hadden daar iets heel speciaals in petto. "Ik moest het die dag ook opnemen tegen een rally-auto. Allemaal leuk, maar het hield me bezig. Ik beken eerlijk dat ik daarmee op mijn tandvlees zat", was het voor Van der Poel tijd dat het seizoen gedaan was.

Het hoefde echt niet heel veel langer te duren. Anders zou hij te veel energie kwijtspelen. Als renner ervaar je ook goed als je het punt bereikt hebt waarop het voldoende is. "Je voelt dat fysiek maar ook mentaal. Het was nodig om mijn batterijen opnieuw op te laden of ik zou mezelf hebben vastgereden", beseft Van der Poel. "Ik nam daar mijn tijd voor."

Dominante rentree van Van der Poel in Zonhoven

Dat heeft hij gedaan tot 22 december 2024, want op die dag reed hij zijn eerste veldrit van het seizoen in Zonhoven en daar demonstreerde hij als vanouds.